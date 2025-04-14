Россияне системно применяют на фронте боеприпасы с ядовитым газом, - ГУР
Российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Из-за неспособности российской оккупационной армии достичь поставленных кремлевскими вождями задач на поле боя захватчики используют на фронте химикаты - на протяжении преступной войны против Украины они придали соответствующей практике системный характер", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГУР, сейчас на линии боевого соприкосновения, в частности в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
В основном речь идет о гранатах РГ-Во. Россияне сбрасывают их с беспилотников на позиции Сил обороны Украины.
"Примененный российскими захватчиками газ поражает слизистую оболочку и дыхательные пути. Пребывание в зоне поражения химикатом без средств защиты может иметь летальный исход - к сожалению, среди защитников Украины уже есть погибшие", - подчеркнули в ГУР.
Там добавили, что сейчас продолжаются экспертизы примененного россиянами химического вещества с целью его точной идентификации.
Россияне используют на фронте химическое оружие
Напомним, недавно в ЦПД сообщали, что российские войска на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. В частности, известно о нескольких случаях на Купянском направлении.
К тому же еще в декабре прошлого года сообщалось, что российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более двух тысяч украинских защитников.
Тогда в Главном управлении разведки Минобороны сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.
Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области. Исследования проводились по запросу Украины.
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