Россияне системно применяют на фронте боеприпасы с ядовитым газом, - ГУР

Российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Из-за неспособности российской оккупационной армии достичь поставленных кремлевскими вождями задач на поле боя захватчики используют на фронте химикаты - на протяжении преступной войны против Украины они придали соответствующей практике системный характер", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, сейчас на линии боевого соприкосновения, в частности в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

В основном речь идет о гранатах РГ-Во. Россияне сбрасывают их с беспилотников на позиции Сил обороны Украины.

"Примененный российскими захватчиками газ поражает слизистую оболочку и дыхательные пути. Пребывание в зоне поражения химикатом без средств защиты может иметь летальный исход - к сожалению, среди защитников Украины уже есть погибшие", - подчеркнули в ГУР.

Там добавили, что сейчас продолжаются экспертизы примененного россиянами химического вещества с целью его точной идентификации.