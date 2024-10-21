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Россияне расстреляли военных ВСУ вблизи Селидово

Иллюстративное фото: россияне расстреляли военных ВСУ вблизи Селидово (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные казнили двух украинских военных. Это произошло вблизи Селидово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным прокуратуры, это произошло 18 октября 2024 года в 14:38. Тогда российские кафиры захватили в плен двух украинских военнослужащих в Покровском районе.

Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - напомнили в прокуратуре.

Самый массовый расстрел пленных

Недавно в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают сразу 16 украинских военнопленных.

Впоследствии в прокуратуре рассказали, что это произошло на Покровском направлении. Генпрокурор Андрей Костин отмечал, что это самая массовая казнь с начала российского вторжения в Украину.

Мы сообщали, что Украина установила новые детали расстрела.

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