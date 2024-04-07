Россияне расстреляли украинских военнопленных в Крынках

"В одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок. На записи видно, что представитель ВС РФ производит в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов", - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время украинские правоохранители при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.

"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", - подчеркнули в прокуратуре.