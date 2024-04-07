Россияне расстреляли украинских военнопленных в Крынках

Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Крынках на левом берегу Херсонской области. Видео с очередным российским преступлением появилось в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
"В одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок. На записи видно, что представитель ВС РФ производит в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов", - рассказали в прокуратуре.
В настоящее время украинские правоохранители при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.
"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", - подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, российская армия не впервые прибегает к нарушению Женевских конвенций, законов и обычаев войны, расстреливая украинских военнопленных. Такие случаи фиксировались, в частности, в Авдеевке, вблизи Роботино, Бахмута, а также в колонии Еленовки.
По данным ООН, только в течение этой зимы российские оккупанты казнили 32 украинских военнопленных. Это гораздо больше, чем в предыдущие периоды.
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