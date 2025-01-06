Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец

По данным омбудсмена, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. По предварительным данным, российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных. Они завязали им руки и расстреляли в затылок.

Лубинец напомнил, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой, и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни. Несмотря на это Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами.

"Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в очередной раз немедленно обращаюсь к Международному комитету Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", - написал Лубинец.

Пытки украинских пленных россиянами

По данным бывшего генпрокурора Андрея Костина, до 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток.

Также мы писали о том, что в прошлом году российские военные расстреляли пять украинских военнопленных неподалеку от Угледара.