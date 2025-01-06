Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец

Российские солдаты расстреляли украинских военных. Это произошло в пятницу, 3 января в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

По данным омбудсмена, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. По предварительным данным, российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных. Они завязали им руки и расстреляли в затылок.

Лубинец напомнил, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой, и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни. Несмотря на это Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами.

"Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в очередной раз немедленно обращаюсь к Международному комитету Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", - написал Лубинец.

Пытки украинских пленных россиянами

По данным бывшего генпрокурора Андрея Костина, до 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток.

Также мы писали о том, что в прошлом году российские военные расстреляли пять украинских военнопленных неподалеку от Угледара.