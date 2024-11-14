RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россияне расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области, начато расследование

Фото: россияне расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области, начато расследование (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы расстреляли гражданскую женщину в окрестностях Тернов Донецкой области. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Согласно оперативным данным, российские террористы совершили очередное военное преступление в Донецкой области 10 ноября. 

"Находясь в окрестностях Тернов Лиманской территориальной громады, российские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов. Оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия гражданская убита", - добавляет прокуратура. 

Сейчас проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств событий, а также идентификации жертвы оккупантов. 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, в свою очередь, добавил, что он уже направил письмо в ООН и МККК относительно этого преступления. 

Военные преступления России

Военные преступления, совершенные российскими войсками во время войны против Украины, включают многочисленные атаки на гражданское население и разрушение жилых домов, школ, медицинских учреждений и критически важной инфраструктуры.

В соответствии с международным правом, нападения на гражданские объекты и неизбирательные обстрелы, которые ставят под угрозу жизнь мирного населения, являются серьезным нарушением норм ведения войны. Широкую огласку получили события в таких городах, как Буча, Ирпень и Мариуполь.

11 ноября стало известно и о том, что террористы вероятно убили гражданского мужчину после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине