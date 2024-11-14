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Россияне расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области, начато расследование

Четверг 14 ноября 2024 13:22
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Россияне расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области, начато расследование Фото: россияне расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области, начато расследование (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы расстреляли гражданскую женщину в окрестностях Тернов Донецкой области. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Согласно оперативным данным, российские террористы совершили очередное военное преступление в Донецкой области 10 ноября.

"Находясь в окрестностях Тернов Лиманской территориальной громады, российские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов. Оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия гражданская убита", - добавляет прокуратура.

Сейчас проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств событий, а также идентификации жертвы оккупантов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, в свою очередь, добавил, что он уже направил письмо в ООН и МККК относительно этого преступления.

Военные преступления России

Военные преступления, совершенные российскими войсками во время войны против Украины, включают многочисленные атаки на гражданское население и разрушение жилых домов, школ, медицинских учреждений и критически важной инфраструктуры.

В соответствии с международным правом, нападения на гражданские объекты и неизбирательные обстрелы, которые ставят под угрозу жизнь мирного населения, являются серьезным нарушением норм ведения войны. Широкую огласку получили события в таких городах, как Буча, Ирпень и Мариуполь.

11 ноября стало известно и о том, что террористы вероятно убили гражданского мужчину после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово.

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