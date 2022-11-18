Россияне расстреляли семь гражданских и взорвали дом в селе Херсонской области

Российские военные расстреляли семь гражданских лиц в селе Херсонской области, находившемся под оккупацией РФ. Затем они взорвали дом с телами убитых людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В апреле 2022 года во время оккупации ВС РФ одного из сел Херсонского района российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми", - говорится в сообщении.
По информации прокуроров, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.
Правоохранители задокументировали очередное военное преступление против мирного населения и отправили тела убитых для проведения судебно-медицинской экспертизы. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.
До этого в освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ.
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