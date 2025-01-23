Россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных, начато расследование

Как рассказывает Лубинец, на видео россияне расстреляли шестерых украинских воинов, которые попали в плен. Судьба седьмого бойца неизвестна, поскольку видео обрывается.

"Расстрел каждого из попавших в плен происходит на глазах у других собратьев. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучивает "Один - мой", а затем видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных", - пишет Лубинец.

Омбудсмен добавил, что российские оккупанты никогда не славятся достойным обращением с военнопленными и в очередной раз продемонстрировали свою беспомощность и преступность.

"В очередной раз направляю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован! Отсутствие ответственности превратило преступление в системность", - добавил он.

Начато расследование

Как сообщает Офис генерального прокурора, по факту расстрела украинских военнопленных в Донецкой области начато досудебное расследование.

Согласно предварительным данным, во время штурма позиций украинских воинов террористы захватили в плен шестерых бойцов и в дальнейшем расстреляли.

"Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", - добавляет Офис генпрокурора.