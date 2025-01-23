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Россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных, начато расследование

Четверг 23 января 2025 12:07
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Россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных, начато расследование Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сетью распространяется видео с расстрелом российскими террористами безоружных украинских военнопленных. Отсутствие ответственности превращает преступления врага в систематичность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как рассказывает Лубинец, на видео россияне расстреляли шестерых украинских воинов, которые попали в плен. Судьба седьмого бойца неизвестна, поскольку видео обрывается.

"Расстрел каждого из попавших в плен происходит на глазах у других собратьев. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучивает "Один - мой", а затем видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных", - пишет Лубинец.

Омбудсмен добавил, что российские оккупанты никогда не славятся достойным обращением с военнопленными и в очередной раз продемонстрировали свою беспомощность и преступность.

"В очередной раз направляю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован! Отсутствие ответственности превратило преступление в системность", - добавил он.

Начато расследование

Как сообщает Офис генерального прокурора, по факту расстрела украинских военнопленных в Донецкой области начато досудебное расследование.

Согласно предварительным данным, во время штурма позиций украинских воинов террористы захватили в плен шестерых бойцов и в дальнейшем расстреляли.

"Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", - добавляет Офис генпрокурора.

Военные преступления России

Россия совершила многочисленные военные преступления во время войны против Украины. Среди них - массовые убийства гражданских, обстрелы жилых районов, больниц, школ и другой гражданской инфраструктуры. Наиболее резонансными стали зверства в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах, где зафиксированы пытки, казни и насилие над гражданским населением.

Недавно Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) провел заседание по преступлениям России против украинских военнопленных и мирного населения.

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