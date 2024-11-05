Россияне расстреляли шесть украинских пленных на Покровском направлении

"По оперативным данным, 23 октября 2024 года во время наступления на г. Селидово военные РФ захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время кафиры расстреляли безоружных военнопленных", - говорится в сообщении.

Кроме того, 1 ноября, во время штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении, еще трое военнопленных российские захватчики были убиты из автоматического оружия.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что сообщил об этих российских преступлениях МККК и ООН, ведь "речь идет не об одиночных, а о систематических нарушениях Женевских конвенций".

"Это должны зафиксировать международные организации!", - подчеркнул он.