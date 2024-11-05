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Россияне расстреляли шесть украинских пленных на Покровском направлении

Донецкая область, Вторник 05 ноября 2024 19:40
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Россияне расстреляли шесть украинских пленных на Покровском направлении Фото: россияне расстреляли шестерых украинских пленных на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты на Покровском направлении расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По оперативным данным, 23 октября 2024 года во время наступления на г. Селидово военные РФ захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время кафиры расстреляли безоружных военнопленных", - говорится в сообщении.

Кроме того, 1 ноября, во время штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении, еще трое военнопленных российские захватчики были убиты из автоматического оружия.

Россияне расстреляли шесть украинских пленных на Покровском направлении

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что сообщил об этих российских преступлениях МККК и ООН, ведь "речь идет не об одиночных, а о систематических нарушениях Женевских конвенций".

"Это должны зафиксировать международные организации!", - подчеркнул он.

Расстрелы украинских военнопленных

Напомним, недавно сообщалось, что российские войска убили четырех военнослужащих Нацгвардии в районе Селидового. Кроме того, ранее в районе Селидового россияне казнили двух украинских военных.

Также правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. Этот случай стал самым массовым убийством пленных украинских военных с начала войны.

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