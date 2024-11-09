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Россияне расстреляли раненого безоружного воина ВСУ, - Лубинец

Суббота 09 ноября 2024 20:45
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Россияне расстреляли раненого безоружного воина ВСУ, - Лубинец Фото: уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского воина. Враг зафиксировал это на видео, которое распространяется в сети.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Омбудсмен подчеркнул, что у оккупантов нет предела цинизму и жестокости. Очевидно, обращаясь к международным организациям и Западу, он подчеркнул, что если не реагировать на это, тогда преступления будут повторяться. Поскольку безнаказанное зло всегда возвращается.

"В этом случае направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны", - сообщил Лубинец.

Отметим, что в опубликованном видео в соцсетях, российские военные спросили украинского воина, откуда он. После того, как мужчина ответил, что он из Сумской области и есть ли на позициях еще кто-то, его расстреляли.

Напомним, в конце октября Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство мирных жителей в Селидово Донецкой области. Тогда в Telegram-каналах появилась информация, что российские военные расстреляли женщин. Омбудсмен подчеркнул, что такое действия являются военным преступлением.

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Российская Федерация Война в Украине Дмитрий Лубинец
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