Россияне расстреляли раненого безоружного воина ВСУ, - Лубинец

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Омбудсмен подчеркнул, что у оккупантов нет предела цинизму и жестокости. Очевидно, обращаясь к международным организациям и Западу, он подчеркнул, что если не реагировать на это, тогда преступления будут повторяться. Поскольку безнаказанное зло всегда возвращается.

"В этом случае направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны", - сообщил Лубинец.

Отметим, что в опубликованном видео в соцсетях, российские военные спросили украинского воина, откуда он. После того, как мужчина ответил, что он из Сумской области и есть ли на позициях еще кто-то, его расстреляли.