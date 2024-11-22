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Россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Угледара, - Офис генпрокурора

Пятница 22 ноября 2024 17:48
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Россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Угледара, - Офис генпрокурора Иллюстративное фото: россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Угледара (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные могли расстрелять украинских военнопленных недалеко от Угледара. Там могли погибнуть пять бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как рассказали в прокуратуре, еще в начале октября российские военнослужащие совершили штурм позиций ВСУ вблизи Угледара.

В ходе наступления россияне взяли в плен пять безоружных украинских защитников. Один из них был убит в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - сообщили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расстрел украинских пленных

Ранее мы писали о том, что на Покровском направлении кафиры расстреляли двух украинских воинов . Их взяли в плен, а затем казнили.

Также в начале ноября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне, вероятно, расстреляли двух украинских военнопленных в Курской области .

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