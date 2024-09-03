Россияне расстреляли под Торецком трех украинских пленных: начато расследование

В сети появилась информация, что российские оккупанты на Торецком направлении расстреляли трех украинских военнопленных. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.
"3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями из России украинских военнослужащих", - сказано в сообщении прокуратуры.
Там уточнили, что, согласно данным в сети, трое украинских военных вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним практически впритык подобрались россияне. Враг положил их лицом на землю, после чего практически сразу расстрелял в спину.
Сейчас такая информация проверяется, проводится ряд следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств происшествия.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.
Напомним, в сети уже неоднократно появлялись сообщения о расстреле украинских военнопленных и даже соответствующие видео.
В частности, в начале июля генеральный прокурор Андрей Костин сообщал, что возле Работино оккупанты расстреляли украинских военных, которые сложили оружие.
Еще в апреле в Офисе генпрокурора сообщали, что известно уже о более 50 случаев казни украинских военнопленных российскими солдатами.
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