Россияне расстреляли под Торецком трех украинских пленных: начато расследование

"3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями из России украинских военнослужащих", - сказано в сообщении прокуратуры.

Там уточнили, что, согласно данным в сети, трое украинских военных вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним практически впритык подобрались россияне. Враг положил их лицом на землю, после чего практически сразу расстрелял в спину.

Сейчас такая информация проверяется, проводится ряд следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств происшествия.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.