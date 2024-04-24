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Россияне расстреляли пенсионерку в оккупированной части Херсонской области

Иллюстративное фото: россияне убили пенсионерку в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты сегодня, 24 апреля, расстреляли 65-летнюю женщину. Инцидент произошел в оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру в Telegram.

По информации следствия, в одном из населенных пунктов Юбилейной общины Херсонского района оккупанты пришли во двор к 65-летней женщине и требовали от нее деньги. После того, как местная жительница им отказала, они открыли в ее сторону огонь. 

Затем солдаты страны-агрессора пытались подпалить дом погибшей женщины. 

Украинскими правоохранителями начато досудебное расследование по факту нарушения обычаев войны, а также умышленного убийства. 

Военные преступления россиян

Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления с начала полномасштабной войны. Одним из самых громких случаев стали массовые убийства мирных жителей Бучи.

Также военные преступления фиксировали и в оккупированной части Херсонской области. В частности, 19 марта стало известно, что солдаты РФ расстреляли трех гражданских в селе Коханы под Херсоном.

При этом 7 апреля в сети появилось видео расстрела украинских военнопленных в Крынках Херсонской области.

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