Россияне расстреляли пять украинских военных на Покровском направлении

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате атаки пятеро украинских защитников вынуждены были отступить и укрыться в частном доме.

После окружения здания российские военные взяли украинских бойцов в плен, заставив их оставить укрытие без оружия и лечь на землю. Однако, в грубое нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли пленных автоматическим оружием.

Сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Расстрел военнопленных является тяжким нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как серьезное военное преступление. Украинские правоохранители работают над привлечением виновных к ответственности.