ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне расстреляли пять украинских военных на Покровском направлении

Вторник 26 ноября 2024 12:52
UA EN RU
Россияне расстреляли пять украинских военных на Покровском направлении Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики расстреляли пятерых пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины на Покровском направлении. Украина начала расследование военного преступления, соединенного с умышленным убийством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате атаки пятеро украинских защитников вынуждены были отступить и укрыться в частном доме.

После окружения здания российские военные взяли украинских бойцов в плен, заставив их оставить укрытие без оружия и лечь на землю. Однако, в грубое нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли пленных автоматическим оружием.

Сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Расстрел военнопленных является тяжким нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как серьезное военное преступление. Украинские правоохранители работают над привлечением виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли пять украинских военнопленных недалеко от Угледара.

Кроме того, на Покровском направлении кафиры расстреляли двух украинских воинов. Их взяли в плен, а затем казнили.

Также в начале ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне, вероятно, расстреляли двух украинских военнопленных в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис Генпрокурора Война России против Украины Война в Украине Донецкая область
NEWS
За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа