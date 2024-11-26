Россияне расстреляли пять украинских военных на Покровском направлении
Российские захватчики расстреляли пятерых пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины на Покровском направлении. Украина начала расследование военного преступления, соединенного с умышленным убийством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате атаки пятеро украинских защитников вынуждены были отступить и укрыться в частном доме.
После окружения здания российские военные взяли украинских бойцов в плен, заставив их оставить укрытие без оружия и лечь на землю. Однако, в грубое нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли пленных автоматическим оружием.
Сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
Расстрел военнопленных является тяжким нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как серьезное военное преступление. Украинские правоохранители работают над привлечением виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли пять украинских военнопленных недалеко от Угледара.
Кроме того, на Покровском направлении кафиры расстреляли двух украинских воинов. Их взяли в плен, а затем казнили.
Также в начале ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне, вероятно, расстреляли двух украинских военнопленных в Курской области.
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