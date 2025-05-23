Россияне расстреляли двух украинских пленных на Покровском направлении

Начато расследование по расстрелу российскими оккупантами двух украинских военнопленных на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно оперативным данным, утром 22 мая российские террористы совершили штурм позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района, где выполняли задание четверо украинских бойцов.

"Во время наступления представители государства-агрессора захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна", - пишет Офис генпрокурора.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства событий и личности причастных к военному преступлению лиц.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, он отправил официальные письма в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международный комитет Красного Креста (МККК).