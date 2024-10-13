Россияне расстреляли девять украинских военных в Курской области, - DeepState

Аналитики со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что это произошло 10 октября в районе населенного пункта Зеленый Шлях. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мыслью, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".

Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.

Как пишут аналитики, ситуация в Курской области "не такая радостная". Силы обороны проводят стабилизационные меры, но восстановить потерянное очень тяжело.

t.me/DeepStateUA

Реакция омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что казнь пленных - это грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Он направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян.

"Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления", - добавил Лубинец.