Россияне расстреляли девять украинских военных в Курской области, - DeepState

Российские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области. У военных был ограниченный БК, и они были вынуждены сдаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис DeepState.
Аналитики со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что это произошло 10 октября в районе населенного пункта Зеленый Шлях. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мыслью, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".
Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.
Как пишут аналитики, ситуация в Курской области "не такая радостная". Силы обороны проводят стабилизационные меры, но восстановить потерянное очень тяжело.
t.me/DeepStateUA
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что казнь пленных - это грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Он направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян.
"Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления", - добавил Лубинец.
Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что зафиксировали случаи казней оккупантами 93 украинских воинов.
Недавно стало известно о массовой казни захватчиками 16 украинских пленных на Покровском направлении. Оккупанты расстреляли украинских защитников.
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отметил, что суд ООН в Гааге может взяться за дела о казнях украинских военнопленных. По его словам, у МКС такой мандат.
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