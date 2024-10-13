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Россияне расстреляли девять украинских военных в Курской области, - DeepState

Фото: россияне расстреляли украинских военных в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области. У военных был ограниченный БК, и они были вынуждены сдаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис DeepState.

Аналитики со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что это произошло 10 октября в районе населенного пункта Зеленый Шлях. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мыслью, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".

Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.

Как пишут аналитики, ситуация в Курской области "не такая радостная". Силы обороны проводят стабилизационные меры, но восстановить потерянное очень тяжело.

t.me/DeepStateUA

Реакция омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что казнь пленных - это грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Он направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян.

"Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления", - добавил Лубинец.

 

Казни россиянами украинских бойцов

Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что зафиксировали случаи казней оккупантами 93 украинских воинов.

Недавно стало известно о массовой казни захватчиками 16 украинских пленных на Покровском направлении. Оккупанты расстреляли украинских защитников.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отметил, что суд ООН в Гааге может взяться за дела о казнях украинских военнопленных. По его словам, у МКС такой мандат.

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