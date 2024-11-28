Россияне расстреляли четырех украинских военных в Покровском районе

В Покровском районе российские оккупанты расстреляли еще четырех украинских военнопленных. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

По данным правоохранителей, 22 ноября 2024 года россияне совершили наступление на позицию ВСУ, расположенную возле села Петровка Покровского района.

Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметили в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.