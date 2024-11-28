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Россияне расстреляли четырех украинских военных в Покровском районе

Покровский район, Донецкая область, Четверг 28 ноября 2024 19:59
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Россияне расстреляли четырех украинских военных в Покровском районе Фото: россияне расстреляли четырех украинских военных в Покровском районе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Покровском районе российские оккупанты расстреляли еще четырех украинских военнопленных. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

По данным правоохранителей, 22 ноября 2024 года россияне совершили наступление на позицию ВСУ, расположенную возле села Петровка Покровского района.

Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметили в Офисе генпрокурора.

Россияне расстреляли четырех украинских военных в Покровском районе

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Расстрелы украинских военнопленных

Напомним, недавно стало известно, что российские захватчики расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли пять украинских военнопленных недалеко от Угледара.

Кроме того, на Покровском направлении оккупанты расстреляли двух украинских воинов. Их взяли в плен, а затем казнили.

Также правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. Этот случай стал самым массовым убийством пленных украинских военных с начала войны.

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