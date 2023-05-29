Россияне роют окопы возле Мелитополя и КамАЗами вывозят разбитую технику и убитых

Российские оккупанты продолжают строить линию обороны возле временно захваченного Мелитополя Запорожской области. Траншеи настолько велики и глубоки, что там можно скрыть и военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
В частности, по его словам, траншеи и тайники для техники и личного состава российские войска обустраивают сразу в двух местах. А именно:
Дополнительным свидетельством такой подготовки является то, что жители Мелитополя и района в последние дни становятся свидетелями движения военных КамАЗов, загруженных стволами деревьев.
"Но и в обратную сторону пустыми не едут - везут полностью разбитую военную технику и своих "двухсотых", - утверждает Федоров.
Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу в ходе масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.
В городе на данный момент хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" по городу, часто звучат взрывы и "минусуются" коллаборанты.
По данным пресс-центра таврического направления, на Запорожском направлении противник продолжает вести оборонительные действия. В частности, буквально 24 мая оккупанты стали стягивать в район Мелитополя тяжелую артиллерию. При этом ВСУ наносят врагу серьезный урон, а 25 мая даже смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.
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