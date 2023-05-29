Россияне роют окопы возле Мелитополя и КамАЗами вывозят разбитую технику и убитых

В частности, по его словам, траншеи и тайники для техники и личного состава российские войска обустраивают сразу в двух местах. А именно:

в окрестностях Мелитополя, за лесопарком и тубдиспансером. Здесь враг уже успел вырыть траншеи. Они, по словам Федорова, настолько велики, что в них поместится и вражеская техника, и братские могилы;

на территории Богатырского лесничества прячут оккупанты также технику и живую силу. Параллельно враг активно уничтожает лес, выпиливая деревья для обустройства блиндажей и окопов.

Дополнительным свидетельством такой подготовки является то, что жители Мелитополя и района в последние дни становятся свидетелями движения военных КамАЗов, загруженных стволами деревьев.

"Но и в обратную сторону пустыми не едут - везут полностью разбитую военную технику и своих "двухсотых", - утверждает Федоров.

Что известно о ситуации на Запорожском направлении?

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу в ходе масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

В городе на данный момент хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" по городу, часто звучат взрывы и "минусуются" коллаборанты.

По данным пресс-центра таврического направления, на Запорожском направлении противник продолжает вести оборонительные действия. В частности, буквально 24 мая оккупанты стали стягивать в район Мелитополя тяжелую артиллерию. При этом ВСУ наносят врагу серьезный урон, а 25 мая даже смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.