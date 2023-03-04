"Враг совершил огневые атаки на города Авдеевка, Дружковка, Курахово, Часов Яр, Торецк, Северск, Красногоровка, пгт Великая Новоселка, Кураховка, села Зоряное, Северное, Максимильяновка, Ласточкино, Дружба, Красногоровка, Соловьево, Камышевка, Тоненькое", - пишет пресс-служба.

Россияне били с авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии, минометов, танков.

Фото: россияне за прошедшие сутки 38 раз ударили по Донецкой области, погиб гражданский (t.me/UA_National_Police)

В результате обстрела были уничтожены и повреждены 8 жилых домов, школа, амбулатория, интернат, кафе, железнодорожный вагон, хозяйственное сооружение.

"Из авиации российские войска ударили по Дружковке, попали в многоквартирный дом. Из "Градов" - по Большой Новоселке, поврежден частный дом. Ракету "С-300" направили по Камышевке, разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Во всех случаях люди не пострадали", - добавляет пресс-служба.

Попали из артиллерии по образовательному и медицинскому учреждениям в Максимильяновке, в результате чего погиб гражданский. Также есть погибший и в Северске.

Фото: россияне за прошедшие сутки 38 раз ударили по Донецкой области, есть погибшие (t.me/UA_National_Police)