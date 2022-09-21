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Россияне продолжают мероприятия по "внутренней самомобилизации", - Генштаб

Фото: Россияне продолжают мероприятия по "внутренней самомобилизации" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Несмотря на объявление о проведении частичной мобилизации военных в РФ, россияне продолжают искать "добровольцев" для своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"В войсках казачьего общества "всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в Росгвардии", - говорится в заявлении.

По информации военных, кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения "добровольцев" и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края.

"В городе Чита и области набор кандидатов производится под видом отправки на строительные работы в Украине", - заявили в Генштабе.

Таким образом, в РФ продолжается проведение мероприятий так называемой "внутренней самомобилизации".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин сегодня объявил частичную мобилизацию.

Также в минобороны РФ заявили, что планируют призвать 300 тысяч резервистов.

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