Россияне попали в многоэтажку. Под Харьковом эксгумировали тела 5 людей, двое - дети

В Харьковской области полицейские эксгумировали тела пяти человек - двух детей 1 и 11 лет и трех взрослых, погибших во время авиаудара по многоэтажному жилому дому в Изюмском районе еще в марте во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Так, 25 ноября сотрудники полиции провели эксгумацию, изъяли останки погибших и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина их смерти - взрывные травмы.

"Боеприпасы врага попали в многоэтажный жилой дом, в котором находились пострадавшие. Фрагменты их тел покоились местными жителями на кладбище поселка", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Купянске Харьковской области, во время эксгумации труппа погибшей жительницы города, россияне открыли огонь по населенному пункту. В результате обстрела есть погибшая.

Стражи порядка провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.

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