Россияне усилили пытки работников ЗАЭС: чего добиваются

Российские оккупанты продолжают издеваться над работниками Запорожской АЭС. Таким образом, они надеются, что те пойдут с ними на сотрудничество, а сами россияне отчитаются об этом в Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

Так, в четверг, 8 декабря, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После этого увезли в неизвестном направлении.

"Кроме того, рашисты задержали и бросили "на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензируемого лица и непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом" и отчитаться Путину о поддержке украинского персонала, но захватчикам это не удается.