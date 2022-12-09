Россияне усилили пытки работников ЗАЭС: чего добиваются

Российские оккупанты продолжают издеваться над работниками Запорожской АЭС. Таким образом, они надеются, что те пойдут с ними на сотрудничество, а сами россияне отчитаются об этом в Кремль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Так, в четверг, 8 декабря, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После этого увезли в неизвестном направлении.
"Кроме того, рашисты задержали и бросили "на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензируемого лица и непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отмечают, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом" и отчитаться Путину о поддержке украинского персонала, но захватчикам это не удается.
Как сообщалось, российские войска готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской атомной электростанции. Для этого на территорию объекта завезли РСЗО "Град".
Напомним, представители "Росатома" на Запорожской АЭС присваивают деньги, которые были предназначены на зарплаты украинскому персоналу.
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