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Россияне начали применять роботизированные платформы с гранатометом, ВСУ отработали по ним

Фото: россияне начали применять роботизированные платформы с гранатометом, ВСУ отработали по ним ()
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы начали использовать на фронте наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17. Наши военные уже уничтожили несколько из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 47-й отдельной механизированной бригады.

"Обе (роботизированные платформы, – ред.) были уничтожены с помощью FPV-дронов роты ударных БпЛА 47 отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении", – пишет бригада.

Отмечается, что это были единичные случаи применения такой техники врагом.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 29 марта, украинские воины ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 441 520 военных.

Также недавно пограничники-аэроразведчики продемонстрировали свою работу на левобережье Херсонской области. Тогда же они уничтожили гаубицу, бронеавтомобиль и не только.

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