Россияне намерены отбирать земли у украинцев в оккупации, - ЦНС

"Для того чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт России. Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях", - сообщают в ЦНС.

При этом россияне угрожают отбирать и имущество украинцев, построенное на таких земельных участках.

В ЦНС отмечают, что помощь оккупантам в отборе земельных участков украинцев и построений на их территории угрожает предателям аналогичными мерами при деоккупации.

"Конфискация имущества является одной из мер наказаний за коллаборационизм", - предупредили в сообщении.