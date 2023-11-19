Россияне пошли на штурм под Бахмутом: двое оккупантов убиты, один - в плену (фото)

"В утреннее время суток пехота противника атаковала огневую позицию пограничников Краматорского отряда. Бойцы нападение отбили", - говорится в сообщении.

Уже при обследовании переднего края обороны, пограничники обнаружили и захватили военнослужащего ВС РФ.

"Пленным оказался контрактник из Хабаровского края, который призвался в начале октября этого года. Большую часть своей службы оккупант добирался до передовой", - добавили пограничники, отметив, что почти сразу из поезда захватчик был отправлен на штурм.

Пограничники взяли в плен российского штурмовика (t.me/DPSUkr)

Ситуация в районе Бахмута

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 8 атак захватчиков вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.