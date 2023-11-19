RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пошли на штурм под Бахмутом: двое оккупантов убиты, один - в плену (фото)

Фото: россияне пошли на штурм под Бахмутом, двое оккупантов убиты (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска устроили очередную попытку штурма позиций украинских пограничников в районе Бахмута Донецкой области. Но она оказалась неудачной - два россиянина убиты, одного штурмовика взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В утреннее время суток пехота противника атаковала огневую позицию пограничников Краматорского отряда. Бойцы нападение отбили", - говорится в сообщении.

Уже при обследовании переднего края обороны, пограничники обнаружили и захватили военнослужащего ВС РФ.

"Пленным оказался контрактник из Хабаровского края, который призвался в начале октября этого года. Большую часть своей службы оккупант добирался до передовой", - добавили пограничники, отметив, что почти сразу из поезда захватчик был отправлен на штурм.

Пограничники взяли в плен российского штурмовика (t.me/DPSUkr)

Ситуация в районе Бахмута

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 8 атак захватчиков вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна в Украине