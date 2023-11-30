Россияне пошли на штурм у Авдеевки: Нацгвардия ударила по ним из миномета, много убитых

"На Авдеевском направлении нацгвардейцы через несколько минут уничтожили вражескую штурмовую группу", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, с помощью тепловизионного дрона ночью аэроразведчики заметили врагов, которые продвигались к позициям украинских сил.

"Координаты были сразу переданы бойцам львовского подразделения Нацгвардии", отметили в НГУ.

Потери врага

На видео четко видны оккупанты, которые перестали двигаться после первого попадания минометного расчета. Тех, кто пытался скрыться, обезвредили вторым попаданием.

"Минус 18 штурмовиков врага в копилку нашей победы", - констатируют в Нацгвардии.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 30 ноября, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.

В частности, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды, значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.