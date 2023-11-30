RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пошли на штурм у Авдеевки: Нацгвардия ударила по ним из миномета, много убитых

Фото: Нацгвардия ударила по россиянам из миномета во время попытки штурма в районе Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска предприняли очередную попытку штурма позиций украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области. Бойцы Нацгвардии отбили ее, убив с миномета 18 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"На Авдеевском направлении нацгвардейцы через несколько минут уничтожили вражескую штурмовую группу", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, с помощью тепловизионного дрона ночью аэроразведчики заметили врагов, которые продвигались к позициям украинских сил.

"Координаты были сразу переданы бойцам львовского подразделения Нацгвардии", отметили в НГУ.

Потери врага

На видео четко видны оккупанты, которые перестали двигаться после первого попадания минометного расчета. Тех, кто пытался скрыться, обезвредили вторым попаданием.

"Минус 18 штурмовиков врага в копилку нашей победы", - констатируют в Нацгвардии.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 30 ноября, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.

В частности, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды, значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка