Россияне подбросили тела своих 20 погибших: Зеленский показал доказательства

Во время обмена телами погибших военных российская сторона неоднократно передавала Украине граждан РФ и других стран, в частности Израиля, маскируя их под украинских защитников.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

"Уже зафиксировано во время репатриаций, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, это "русские", - сказал он.

По словам главы государства, Россия во время репатриации не проверяет личности погибших, или же намеренно фальсифицирует их принадлежность.

"Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная", - рассказал Зеленский.

По его словам, это не единичные случаи, и все они задокументированы украинской стороной.

"Иногда эти тела даже с российскими паспортами. Это означает, что они даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это большое количество людей. Нужна экспертиза. И сколько надо времени на это я не знаю, скажу честно", - подчеркнул президент.

Журналистам, присутствующим на встрече, продемонстрировали доказательства, подтверждающие слова президента.

Среди них - паспорта граждан Российской Федерации, а также другие документы, найденные вместе с телами, которые РФ передала Украине под видом погибших украинских военных.

Фото: РФ выдала 20 тел своих погибших за украинских защитников (president.gov.ua)

Манипуляции РФ

Он также отметил, что РФ таким образом пытается искусственно завысить количество якобы погибших украинских бойцов, чтобы в собственном обществе уменьшить страх перед мобилизацией.

"Потому что если наступит такой момент, когда Путин захочет кого-то мобилизовать, - его общество будет бояться. Но если показать, что на каждого военного вроде бы сотня погибших украинцев, то вроде бы оно не так страшно выглядит", - отметил Зеленский.

Подмена тел в процессе репатриации - не только циничная манипуляция, но и попытка Кремля создать иллюзию успеха на фронте, исказив реальные масштабы потерь.

По словам Зеленского, Украина не намерена принимать тела российских солдат, выданных за украинских, их будут возвращать.

К процессу идентификации привлечены МВД, Генштаб и Минздрав. Все случаи сопровождаются экспертизами.