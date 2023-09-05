Россияне на оккупированных территориях жестоко убили украинца, сдавшего их позиции ВСУ

По его словам, россиян пока почти не учат, а сразу отправляют на фронт. Однако раньше в бой пускали сначала заключенных, заключивших договор, а затем военных. Однако пока в армии РФ значительная нехватка военных.

Также россиянин рассказал, что они не берут пленных, а сразу убивают их, потому что это "лишний вес".

"Ну вот здесь был здесь один, фонари вешал на домах. Чтобы они следили за позициями. Так о нем узнали и застрелили. В подвале. А потом еще и гранатами забросали", - говорит он.

Ситуация на фронте на утро

Как рассказали в Генштабе ВСУ 4 сентября в утренней сводке, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

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