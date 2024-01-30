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Россияне в оккупированных Олешках устроили хаотичную стрельбу и убили человека

Архивное фото: Россияне в оккупированных Олешках устроили хаотичную стрельбу и убили мирного жителя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска во временно оккупированных Олешках Херсонской области устроили хаотичную стрельбу и убили человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали дела

Основанием для регистрации уголовного производства стало сообщение в СМИ о том, что 10 января 2024 года во временно оккупированном городе Олешки российские военные устроили стрельбу. 

"В результате хаотичного ведения огня был убит местный житель", - говорится в заявлении.

Начато расследование

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства. Расследование поручили следователям Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Двое силовиков из Дагестана пытали людей в оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Украинский суд признал их виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Также двое российских военных на временно оккупированной территории Херсонской области убили местного жителя. Им объявили подозрения.

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