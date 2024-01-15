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Россияне в оккупации издеваются над украинцами и не оказывают медпомощь, - Херсонский облсовет

Иллюстративное фото: россияне в оккупации издеваются над украинцами и не оказывают медпомощь (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне придумали еще один способ издевательства над украинцами, находящимися на территории Херсонской области. Их отказываются лечить.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он отметил, что с приходом россиян медицинская отрасль на временно оккупированной части Херсонской области находится в очень критическом состоянии. Во многих общинах работа больниц и амбулаторий – это максимум померить давление и температуру. А вот что касается оперативного вмешательства, это возможно только в врачах оккупированных Скадовская или Геническая.

Однако и там перечень медицинских услуг – ограничен. Для тяжелых оперативных вмешательств людей направляют в Крым.

"Получить медицинские услуги наши люди могут только при наличии российского паспорта и полиса медицинского страхования. Но, как оказалось, это не всегда рабочая схема", - пишет Соболевский.

Ведь и в Крыму украинцам отказывают в помощи, заявляя, что лечение возможно только в рамках российского полиса медицинского страхования. Однако врачи в Крыму и тогда отказывают в помощи, аргументируя это тем, что "полис работает только на территории Херсонской области". То есть, услуги нужно оплатить. Хочешь быть здоровым – плати.

"Такая ситуация – очередное подтверждение того, что временно оккупированные территории Херсонщины нужны России только для грабежей и уничтожения всего живого", - отметил он.

Новости о паспортизации РФ

Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.

Недавно мы рассказывали, что россияне с начала 2024 года будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ .

Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации оккупанты использовали местные предатели. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.

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