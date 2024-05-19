Россияне обстреляли Волчанск: убит местный житель, еще трое ранены

По данным ISW, 18 мая российские войска продолжали наступление в районах Липцев и Волчанска Харьковской области. Однако на этих направлениях линия фронта не изменилась.

После относительного затишья, продолжавшегося утром 19 мая, ближе к обеду противник активизировался и пытается потеснить подразделения Сил обороны близ Волчанска, сел Старица, Липцы.

Волчанск, Липцы и другие приграничные области на севере практически круглосуточно находятся под огнем войск РФ.

Происходит эвакуация гражданского населения. Все желающие эвакуироваться могут круглосуточно и бесплатно звонить по номеру - 0 800 339 291, сообщили в Харьковской ОВА.

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