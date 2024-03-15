Россияне обстреляли "избирательный участок" в Каховке и цинично обвинили в этом ВСУ

Представители подполья отметили, что такой обстрел произошел, очевидно, с целью провокации, о вероятности чего несколько часов назад было предупреждение. В частности, было зафиксировано скопление российских войск в двух городах Херсонской области.

"Мы предупреждали. В Каховке российские войска обстреляли избирательный участок", - говорится в публикации.

В Силах сопротивления уточнили, что такие данные они получили от своего агента из Росгвардии

Кроме того, партизаны предупредили, что после такого "обстрела" обычно российские захватчики проводят обыски в местных, соответственно, соответственно призывали людей быть осторожными.

Вместе с тем на российских пропагандистских медиа уже появились заявления от представителей интервентов об обстреле в Каховке, и утверждение, что якобы это Вооруженные силы Украины нанесли удар по "избирательному участку", на котором "переизбирают" российского диктатора Владимира Путина.

В частности, на кремлевских ресурсах вышла публикация о том, что были удары по "избирательным участкам" в городе Каховка и селе Бриловка, о чем, как писало российское издание "РИА-Новости", рассказал "избирком" региона, обвинив в этом украинских военных. Также указывалось, что в Бриловке "есть пострадавшие".

Предупреждение о провокациях оккупантов

Ранее сегодня представители сил сопротивления оккупации "Атеш" предупредили, что российские оккупанты могут готовить провокации на захваченных территориях Украины. Так, партизаны зафиксировали скопление войск РФ Скадовске и Геническе в Херсонской области.

Тогда подпольщики отметили, что не исключены провокации со стороны российских интервентов и попросили местных жителей временно оккупированных территорий Украины игнорировать "выборы" и "до понедельника как минимум" сидеть дома.