RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли "избирательный участок" в Каховке и цинично обвинили в этом ВСУ

Фото: Оккупанты в Крыму для пополнения потерь уговаривают срочников перейти на контракт (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики обстреляли "избирательный участок". После этого пропагандисты обвинили Силы обороны Украины в этом ударе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления оккупации "Атеш" и РосСМИ.

Представители подполья отметили, что такой обстрел произошел, очевидно, с целью провокации, о вероятности чего несколько часов назад было предупреждение. В частности, было зафиксировано скопление российских войск в двух городах Херсонской области.

"Мы предупреждали. В Каховке российские войска обстреляли избирательный участок", - говорится в публикации.

В Силах сопротивления уточнили, что такие данные они получили от своего агента из Росгвардии

Кроме того, партизаны предупредили, что после такого "обстрела" обычно российские захватчики проводят обыски в местных, соответственно, соответственно призывали людей быть осторожными.

Вместе с тем на российских пропагандистских медиа уже появились заявления от представителей интервентов об обстреле в Каховке, и утверждение, что якобы это Вооруженные силы Украины нанесли удар по "избирательному участку", на котором "переизбирают" российского диктатора Владимира Путина.

В частности, на кремлевских ресурсах вышла публикация о том, что были удары по "избирательным участкам" в городе Каховка и селе Бриловка, о чем, как писало российское издание "РИА-Новости", рассказал "избирком" региона, обвинив в этом украинских военных. Также указывалось, что в Бриловке "есть пострадавшие".

Предупреждение о провокациях оккупантов

Ранее сегодня представители сил сопротивления оккупации "Атеш" предупредили, что российские оккупанты могут готовить провокации на захваченных территориях Украины. Так, партизаны зафиксировали скопление войск РФ Скадовске и Геническе в Херсонской области.

Тогда подпольщики отметили, что не исключены провокации со стороны российских интервентов и попросили местных жителей временно оккупированных территорий Украины игнорировать "выборы" и "до понедельника как минимум" сидеть дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине