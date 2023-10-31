Россияне обстреляли гражданский автомобиль в Херсоне: водитель погиб

"Российская армия обстреляла Днепровский район Херсона. Попали в гражданский автомобиль", - написал Прокудин.

Из-за попадания снаряда авто загорелось. После ликвидации пожара в салоне машины обнаружили тело владельца.

Обстрелы Херсона и области

Отметим, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, вчера захватчики атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Также ночью захватчики снова атаковали Херсон, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.