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Россияне обстреляли центр Херсона и убили двух человек

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 5 октября, обстреляли центр Херсона. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Сегодня утром россияне нанесли очередной террористический удар по центру Херсона", - говорится в сообщении.

По его словам, оккупанты хладнокровно убили брата и сестру. Александру Николаевичу было 54 года, Ирине Николаевне - 60. 

"В момент трагического обстрела они наводили порядок возле кафе, которое принадлежит их родственникам. Мои соболезнования родным, у которых российские террористы забрали дорогих сердцу людей", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона

После увольнения украинскими военными правобережной части Херсонской области россияне ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты регионы.

При этом в ОВА сообщили об увеличении количества обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что россияне стали больше использовать авиабомбы и ракеты, давно не применявшиеся.

Отметим, что сегодня россияне обстреляли Херсон уже вдвое - утром и днем. Также российская армия цинично обстреляла больницу и станцию экстерной помощи в Херсонской области. Среди пострадавших - фельдшер.

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