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Россияне обстреляли село в Херсонской области: погиб мужчина

Фото: россияне обстреляли селов Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в пятницу, 1 декабря, в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под обстрелом оказалось село Тягинки. В результате чего погиб мужчина, еще одна женщина ранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"В результате ночных российских обстрелов Тягинки погиб мужчина. Спасатели во время обследования мест "прилетов" в одном из разрушенных домов обнаружили тело погибшего местного жителя", - сообщил Прокудин.

Также в результате обстрела была ранена 81-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в собственном доме. Сейчас потерпевшая находится в больнице. У нее диагностирована контузия и взрывная травма.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Вчера, 30 ноября, террористы в очередной раз атаковали Берислав. Враг сбросил взрывчатку с беспилотника по жилым кварталам города, в результате чего был ранен местный житель.

Как рассказывал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за сутки, 29 ноября, российские террористы совершили 107 обстрелов по территории региона, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 23 снаряда.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения", - рассказал Прокудин.

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Херсонская областьВойна России против Украины