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Россияне обстреляли село в Харьковской области, есть раненая

Фото: россияне обстреляли село в Харьковской области, есть раненая (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 26 января, обстреляли село Казачья Лопань в Харьковском районе. В результате атаки есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе. Есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранение получила 70-летняя женщина", - написал он.

Кроме того, захватчики снова обстреляли Купянск. Там разрушен частный жилой дом.

Отметим, что сегодня россияне нанесли массированный удар по Украине. РБК-Украина собрало все подробности атаки.

Захватчики запустили 55 ракет по Украине, 47 из них уничтожили силы ПВО.

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ХарьковВойна России против Украины