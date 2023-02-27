Россияне обстреляли село возле Волчанска: повреждено восемь домов

"Враг осуществил обстрелы села Волчанские Хутора", - рассказал он.

По его словам, в результате очередного террора мирного населения повреждения получили восемь жилых домов и два хозяйственных сооружения.

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - добавил Мельник.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг заявления россиян о якобы захвате населенных пунктов Харьковской области. В то же время он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать пограничные общины.