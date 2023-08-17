Россияне обстреляли Купянск: погиб мужчина

"В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом. Тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, умерший в больнице. Детали и личность погибшего устанавливают правоохранители" - сообщил Синегубов.

Кроме того, сегодня около 6:50 россияне обстреляли село Кившаровка Купянского района. В результате чего поврежден гараж, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 14 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, той же ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.