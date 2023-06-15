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Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 15 июня, обстреляли Херсонскую область. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская армия обстреляла Берислав", - говорится в сообщении.

По его словам, 55-летний местный мужчина погиб в собственной квартире.

Фото: населенные пункты, которые обстреляла Россия (deepstatemap.live)

"Также российская авиация ударила по Казацкому. Там ранения получила 86-летняя женщина, ее госпитализировали", - добавил глава области.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и Херсонскую область даже после подрыва Каховской ГЭС. Теракт России, в свою очередь, привел к затоплению ряда населенных пунктов региона.

Напомним, что сегодня российские оккупанты обстреляли Зеленовку Херсонской области. В результате удара погибла 80-летняя женщина.

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