Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая

Российские войска сегодня, 15 июня, обстреляли Херсонскую область. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Российская армия обстреляла Берислав", - говорится в сообщении.
По его словам, 55-летний местный мужчина погиб в собственной квартире.
Фото: населенные пункты, которые обстреляла Россия (deepstatemap.live)
"Также российская авиация ударила по Казацкому. Там ранения получила 86-летняя женщина, ее госпитализировали", - добавил глава области.
Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и Херсонскую область даже после подрыва Каховской ГЭС. Теракт России, в свою очередь, привел к затоплению ряда населенных пунктов региона.
Напомним, что сегодня российские оккупанты обстреляли Зеленовку Херсонской области. В результате удара погибла 80-летняя женщина.
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