Россияне обстреляли гостиницу в Харьковской области, трое пострадавших, погиб младенец

"Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушен трехэтажный отель", - сообщил он.

В результате атаки погиб двухмесячный мальчик, который родился 4 декабря 2023 года. Его тело достали из-под завалов отеля.

Кроме того, ранения получили три женщины 21, 28 и 39 лет. Их с взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение, в том числе и мать погибшего ребенка.

В результате обстрела также повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), два админздания, по меньшей мере пять гражданских авто.

Фото: Россияне обстреляли гостиницу в Харьковской области (t.me/synegubov)

Атака РФ по Харькову 30 января

Около 16 часов 30 января в Харькове слышали серию взрывов во время тревоги. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.

Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.

Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую общины Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М" .

Вечером 30 января в Харькове снова прозвучала серия взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщали, что ударные дроны типа Shahed в районе Харькова.

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