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Россияне обстреливали Днепропетровскую область: пострадал ребенок

Фото: Россияне обстреляли готили по Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 03 октября, оккупанты обстреливали Днепропетровскую область. В результате атак россиян пострадал ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Днем оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Никополь. Произошел пожар, который уже потушили спасатели", - говорится в сообщении.

По информации Лукашука, в результате удара сгорел паром, но к счастью никто не пострадал.

Ночью оккупанты обстреляли Марьянское ракетой "Точка-У", в результате чего пострадали зернохранилища, причал и спецтехника сельхозпредприятия. Зафиксировано разрушение четырех частных жилых домов и 300 солнечных панелей.

"Одна 14-летняя девушка пострадала: она получила легкие повреждения, ей оказали медицинскую помощь, сейчас находится дома", - заявил глава облсовета.

Напомним, что утром 3 октября российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровскому району. При этом ночью враг из "Градов" и артиллерии обстрелял несколько общин области.

Также украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.

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