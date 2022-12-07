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Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные (фото)

Фото: россияне обстреляли ферму в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска во вторник, 6 декабря, нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму и амбулаторию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"На фото и видео последствия вчерашнего обстрела Хотинской общины. Враг одновременно ударил из САУ и минометов. Разрушил сельскую амбулаторию. От удара вспыхнул масштабный пожар, помещение полностью выгорело. В местной ферме прилеты были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений. Еще столько же – ранены", - рассказал Живицкий.

Фото: последствия вражеского обстрела Сумской области 6 декабря (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, вчера оккупанты обстреляли семь общин Сумской области. В результате обстрелов пострадал один человек.

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Сумская область