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Россияне обстреляли дом в селе в Херсонской области: погиб мужчина

Фото: россияне обстреляли дом в селе в Херсонской области, погиб мужчина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в пятницу, 17 ноября, еще раз атаковали Херсонскую область. Оккупанты попали в дом в селе Велетенское в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская армия обстреляла дом в Велетенском Белозерском обществе", - сообщил Прокудин.

По его данным, около 11:20 в собственном доме травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний мужчина.

Обстрел Херсона и области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, вчера вечером, 16 ноября, русские войска массово обстреляли Херсон. Сначала сообщалось об одной погибшей, пожилой женщине, которая на момент атаки находилась в своей квартире. Также тогда сообщалось о 8 раненых, среди которых 15-летняя девушка. Также из-за российских обстрелов Херсон частично был обесточен.

Под обстрел попал и Корабельный район, есть жертва и раненый.

Также вчера российские террористы массированно ударили по Белозерке Херсонской области. В результате ударов есть погибший.

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Война России против УкраиныХерсонская область