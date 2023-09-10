Россияне обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, один из них погиб

Как пишет организация, четверо волонтеров отправились в село Ивановское Славянска в микроавтобусе, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Часового Яра их авто попало под обстрел. Из-за прямого попадания транспорт перевернулся и загорелся.

В автомобиле находились:

немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик;

шведский волонтер Йохан Матиас Тир;

волонтер из Канады Энтони "Тонко" Игнат;

испанский волонтер и директор организации Road2Relief Эмма Игуаль.

Была подтверждена гибель волонтера из Канады Энтони Игната. Рубен Мавик и Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, впрочем, сейчас находятся в больницах в стабильном состоянии.

Эмма Игуаль считается пропавшей без вести.

Энтони "Тонко" Игнат

Мужчине было 58 лет. Он был гражданином Канады и имел словацкое происхождение. Жил в провинции Онтарио, где работал разнорабочим.

В 2022 году мужчина продал свой грузовик и переехал в Украину, чтобы помогать людям здесь на фоне полномасштабной войны.

"Новости о том, что у вас происходит, поразили меня в самое сердце. Мои родители родом из Словакии. Там мне не довелось побывать, но она совсем рядом. Поэтому и к Украине у меня теплые чувства. Поэтому я здесь и помогаю, чем могу", - говорил волонтер.