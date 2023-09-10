Россияне обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, один из них погиб

Иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра Донецкой области. Один из них погиб, также есть без вести пропавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу организации Road2Relief.
Как пишет организация, четверо волонтеров отправились в село Ивановское Славянска в микроавтобусе, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Часового Яра их авто попало под обстрел. Из-за прямого попадания транспорт перевернулся и загорелся.
В автомобиле находились:
Была подтверждена гибель волонтера из Канады Энтони Игната. Рубен Мавик и Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, впрочем, сейчас находятся в больницах в стабильном состоянии.
Эмма Игуаль считается пропавшей без вести.
Энтони "Тонко" Игнат
Мужчине было 58 лет. Он был гражданином Канады и имел словацкое происхождение. Жил в провинции Онтарио, где работал разнорабочим.
В 2022 году мужчина продал свой грузовик и переехал в Украину, чтобы помогать людям здесь на фоне полномасштабной войны.
"Новости о том, что у вас происходит, поразили меня в самое сердце. Мои родители родом из Словакии. Там мне не довелось побывать, но она совсем рядом. Поэтому и к Украине у меня теплые чувства. Поэтому я здесь и помогаю, чем могу", - говорил волонтер.
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