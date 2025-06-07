Россияне обстрелами убили трех человек в Донецкой области

Российская атака на Украину 7 июня

Напомним, в ночь на 7 июня оккупационные войска осуществили очередную атаку на украинские города. В частности, был нанесен удар по Харькову, в результате чего погибли как минимум три человека, десятки получили ранения.

По данным местных властей, атака на город была самой мощной с момента начала полномасштабной войны. Вспыхнули пожары, повреждены многоквартирные и частные дома, а также предприятие.

Россияне применили 40 дронов, четыре КАБа и ракеты, ударив по двум районам - Киевскому и Основянскому. На предприятии пострадали пятеро сотрудников. Днем в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что под завалами могут быть заблокированы работники, с которыми не удается связаться.

Также войска РФ ударили по Днепропетровской области. От российской агрессии пострадали Днепр, Павлоград и Никопольский район. Не обошлось без раненых.

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