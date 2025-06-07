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Россияне обстрелами убили трех человек в Донецкой области

Суббота 07 июня 2025 16:43
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Россияне обстрелами убили трех человек в Донецкой области Фото: Донецкая область подверглась обстрелу (t.me/VadymFilashkin)
Автор: РБК-Украина

Россияне в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погибли не менее трех человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По его словам, два человека погибли в Яблуновке Ильиновской громады. В результате российского удара повреждены два дома. В Константиновке погибла женщина.

"Ранение получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждено хозяйственное здание. Кроме того, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады", - добавил Филашкин.

Глава Донецкой ОВА призвал местных жителей проявлять ответственность и своевременно эвакуироваться.

Фото: последствия обстрела Донецкой области (t.me/VadymFilashkin)

Также в ГСЧС сообщили, что вражеский дрон нанес удар по пожарно-спасательной части в Родинском. Он попал в кровлю здания, из-за чего возник пожар. Личный состав не пострадал.

Российская атака на Украину 7 июня

Напомним, в ночь на 7 июня оккупационные войска осуществили очередную атаку на украинские города. В частности, был нанесен удар по Харькову, в результате чего погибли как минимум три человека, десятки получили ранения.

По данным местных властей, атака на город была самой мощной с момента начала полномасштабной войны. Вспыхнули пожары, повреждены многоквартирные и частные дома, а также предприятие.

Россияне применили 40 дронов, четыре КАБа и ракеты, ударив по двум районам - Киевскому и Основянскому. На предприятии пострадали пятеро сотрудников. Днем в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что под завалами могут быть заблокированы работники, с которыми не удается связаться.

Также войска РФ ударили по Днепропетровской области. От российской агрессии пострадали Днепр, Павлоград и Никопольский район. Не обошлось без раненых.

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